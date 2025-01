Paolo Di Canio, infatti, aveva parlato così: "Non c'è il divieto di uscire per andare al concerto? Oh stai parlando del Milan mica del Gigiottino. Una squadra con storia, onore e rispetto. Ci stiamo abituando alla decadenza. Fanno tutti così, sono moderni. Non è così, non cambia il giudizio sull'etica del lavoro. Quelli del Milan escono. Quelli dell'Inter di sicuro no, perché sono diventati seri. Vedi se quelli del Napoli ora escono. All'Inter non le senti queste storie, e nemmeno al Napoli ora le senti. Cambiano le cose, i giovani. Basta con queste ca**ate. Vedi se al Napoli di adesso escono di venerdì sera fino alle 2 di notte. Io ho una mia etica del lavoro". LEGGI ANCHE: Milan, Walker: “Mi sono ispirato a Maldini. Farò un tatuaggio dello stemma” >>>