Milan, Morata ha salutato tutti e lasciato Milanello: lo aspetta la Turchia

Álvaro Morata non sarà disponibile per il derby Milan-Inter di domani a 'San Siro': via da Milanello in mattinata, andrà al Galatasaray

Daniele Triolo Redattore 1 febbraio - 13:15

Álvaro Morata, attaccante spagnolo classe 1992, ha lasciato il centro sportivo rossonero di Milanello in mattinata dopo aver salutato tutti i compagni di squadra e, pertanto, non sarà disponibile per il derby Milan-Inter di domani pomeriggio a 'San Siro'. Lo ha riferito 'Sky Sport'.