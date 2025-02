Mercato Milan – Gimenez pronto: domani le visite mediche e la firma sul contratto

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira , attraverso il suo profiloX, il Milan è ormai pronto ad accogliere Santiago Giménez . Il giovane attaccante messicano, che arriva dal Feyenoord , sosterrà infatti le visite mediche con il club rossonero già domani, dando il via ufficiale alla sua nuova avventura in Serie A. Un passo che segna l’inizio della sua carriera con il Diavolo, dove cercherà di portare freschezza e qualità al reparto offensivo.

Il contratto che il Milan ha raggiunto con il giocatore prevede una durata fino al 2029, confermando la volontà della società rossonera di puntare su Giménez per il lungo periodo. Il classe 2001, che ha già mostrato ottime qualità in Eredivisie, si appresta a fare il grande salto in un campionato tra i più competitivi al mondo, con l’ambizione di affermarsi e contribuire agli obiettivi stagionali del Milan.