Calciomercato Milan, Camarda quale futuro? Ecco chi deciderà

Il Milan potrebbe essere alla 'vigilia' di alcune mosse importanti in estate. I rossoneri potrebbero cambiare in dirigenza, in panchina e anche per quanto riguarda la rosa. Restano i dubbi sul prossimo direttore sportivo e sul prossimo allenatore, così come restano quelli sui giocatori che potrebbero restare e su chi potrebbe partire. Ecco le ultime novità sul giovane Francesco Camarda .

Calciomercato Milan, Camarda resta o va in prestito? La decisione la prenderà...

Come scrive Calciomercato.com, il Monza era stato davvero a un passo dalla chiusura del prestito a gennaio di Francesco Camarda e si sentirebbe in pole nel caso in cui i rossoneri provassero di nuovo a cederlo in estate in prestito. Il continuo sali e scendi dell'attaccante rossonero non ha fatto bene alla crescita della punta e neanche al Milan Futuro, che con Camarda è un'altra squadra completamente. A gennaio fu Ibrahimovic a dire no alla cessione, ma le decisioni sul futuro dell'attaccante sarà presa dal direttore sportivo.