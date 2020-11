Calciomercato Milan – Calhanoglu alla Juve? Spunta l’ipotesi scambio

Calciomercato: scambio Calhanoglu-Bernardeschi?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, la Juventus sarebbe seriamente interessata a strappare al Milan il turco Hakan Calhanoglu. Stando a quanto riportato, fonti turche darebbero i bianconeri in vantaggio sulla concorrenza per assicurarsi le prestazioni del trequartista ex Bayer Leverkusen e per farlo potrebbe offrire ai rossoneri uno scambio con Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina in bianconero fatica a trovare spazio e ha un contratto in scadenza nel 2022, che ad oggi sembra improbabile possa prolungare.

