Calciomercato Milan – Sucic insieme a Szoboszlai? Lo scenario / News

La sosta delle nazionali è arrivata nel momento migliore per il Milan. La squadra di Stefano Pioli, dopo una serie di 24 risultati utili consecutivi in tutte le competizioni, ha subìto una brutta battuta d’arresto contro il Lille. Un secco 0-3 casalingo a cui è seguito il pareggio, sempre a San Siro, contro un Verona battagliero. Primi segnali di una stanchezza normale da parte dei giocatori, la maggior parte però, impegnati in giro per il mondo.

Una sosta che serve alla dirigenza del Milan per fare il punto sulle situazioni extra campo. C’è da risolvere il difficile nodo rinnovi, che vede Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma in scadenza nel 2021. L’occhio di Paolo Maldini e Frederic Massara è costantemente rivolto al mercato, in particolare a quello dei giovani talenti. Il diktat di Elliott è chiaro: acquistare promesse in grado di diventare top player in rossonero, affiancati poi da alcuni profili d’esperienza. In tal senso, dalla Spagna, arriva l’indiscrezione sull’accordo raggiunto tra il Milan e Dominik Szoboszlai. L’ungherese, che ha portato la sua nazionale all’Europeo con un eurogol, è uno dei giocatori giovani più forti del panorama europeo. Il club rossonero lo segue da tempo e sembra finalmente intenzionato a fare sul serio.

Ma il mercato rossonero non si ferma qua: l’edizione odierna di ‘Tuttosport’ riporta di un interesse vivo per Luka Sucic, centrocampista classe 2002. Il croato potrebbe arrivare in coppia con Szoboszlai, suo compagno di squadra nel Salisburgo. Il Diavolo lo segue dai tempi in cui il connazionale Boban ricopriva un ruolo in società e non ha mai smesso di osservarlo. Nelle scorse settimane si è parlato della volontà del Milan di acquistare Sucic, lasciarlo in prestito in Austria e prenderlo definitivamente in estate. Work in Progress continuo dunque, oltre a Szoboszlai il club di via Aldo Rossi monitora con attenzione Luka Sucic. Possibile intreccio con il Real Madrid per il classe 2000. VAI ALLA NOTIZIA >>>