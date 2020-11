Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Szoboszlai, c’è l’accordo / News

Ultime Notizie Mercato Milan: Szoboszlai, accordo con Maldini

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Novità importantissime sul calciomercato per il Milan. All’improvviso, proprio quando sembrava essersi allontanato, Dominik Szoboszlai potrebbe essere diventato il prossimo colpo rossonero firmato Paolo Maldini e Frederic Massara. Secondo quanto riporta todofichajes.com, infatti, il Milan avrebbe raggiunto un accordo con il centrocampista classe 2000 del RB Salisburgo per il suo trasferimento già nel corso della sessione di gennaio. Ovviamente con qualcuno della rosa attuale (Hakan Calhanoglu o Samu Castillejo gli indiziati principali) che gli farebbe spazio.

Szoboszlai ha infatti una clausola rescissoria da 25 milioni e dunque per aggiudicarselo non bisogna trattare con il Salisburgo, bensì con il giocatore. Chi arriva per primo all’accordo contrattuale riesce ad acquistarlo. Proprio questo ha fatto, quindi, Maldini secondo il giornale spagnolo. Lo stesso Szoboszlai avrebbe preferito il Milan, con cui i contatti vanno avanti ormai da mesi. La motivazione della scelta dell’ungherese sarebbe anche la possibilità di giocare fin da subito titolare e come protagonista con Stefano Pioli, cosa che invece non accadrebbe in altri top club europei che lo seguono. In Spagna, quindi, sono ormai sicuri: accordo raggiunto e Szoboszlai sarà rossonero.

Szoboszlai è considerato unanimemente uno dei talenti più importanti del panorama calcistico europeo. Anche in Champions League sta dimostrando il proprio valore e proprio ieri ha portato, con un suo gol, l’Ungheria agli Europei. Chissà che non sia stata proprio quest’ennesima prova a convincere definitivamente Maldini a puntare su di lui, offrendogli un contratto importante e pagando la sua clausola rescissoria. Anche perché il prezzo, considerando qualità ed età, oltre al fatto che sia un esborso fisso, non è neanche così alto. In Italia piaceva molto anche alla Juventus, lo voleva l’Arsenal e anche il Real Madrid. Se il Milan davvero avesse anticipato tutti, sarebbe un colpo importantissimo.

