Calciomercato Milan – Retroscena importante su Szoboszlai

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, nell’ultimo periodo, ha seguito molto da vicino Dominik Szoboszlai, classe 2000, centrocampista ungherese del RB Salisburgo autore, nella stagione 2019-2020, di 12 gol e 18 assist in 40 gare tra campionato e coppe con gli austriaci.

Si è detto e scritto molto della possibilità che Szoboszlai seguisse Ralf Rangnick nella sua avventura in rossonero; poi, però, una volta naufragata la trattativa con il manager tedesco, si è raffreddata anche la pista Szoboszlai per il Diavolo, anche perché il RB Salisburgo, che nel frattempo ha venduto l’attaccante Hwang Hee-Chan ai ‘cugini’ del RB Lipsia, ne ha bloccato la partenza.

Il Milan, però, come abbiamo già avuto modo di dirvi nel recente passato, non si era interessato a Szoboszlai soltanto grazie alla ‘mediazione’ di Rangnick, ma segue il gioiello ungherese già da prima. Un retroscena, in tal senso, lo ha rivelato in queste ore la redazione di ‘calciomercato.com‘.

Secondo le informazioni in possesso dei nostri colleghi, il Milan era stato ad un passo dall’acquistare Szoboszlai già nell’ultima sessione invernale di calciomercato, lo scorso mese di gennaio. L’ormai ex Chief Football Officer rossonero, Zvonimir Boban, grande estimatore del giocatore, aveva infatti trovato un accordo di massima sia con il giocatore che con il RB Salisburgo.

Perché, dunque, Szoboszlai non si è trasferito al Milan? Semplice: il fondo Elliott Management Corporation, per ragioni di bilancio, non diede il suo assenso economico all’operazione. Chissà che l’affare non possa improvvisamente riaprirsi e concludersi adesso. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI CONTRATTO DI HAKAN ÇALHANOGLU >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓