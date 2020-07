Calciomercato Milan – Szoboszlai sfuma senza Rangnick? Il punto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Sportmediaset.it, fornisce gli ultimi aggiornamenti su Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo. Il talento classe 2000 sembrava essere molto vicino al Milan, ma l’improvviso dietrofront su Ralf Rangnick ha cambiato di fatto le carte in tavola.

Szoboszlai era uno dei desideri dei tifosi rossoneri, ma con ogni probabilità l’obiettivo è sfumato nel momento in cui è arrivata l’ufficialità del mancato arrivo di Rangnick. Per il tedesco il centrocampista era uno dei obiettivi primari per la squadra della prossima stagione, e Szoboszlai avrebbe gradito la destinazione anche alla luce del rapporto con lo stesso Rangnick.

In ogni caso Szoboszlai e il suo agente tengono aperte le porte a qualsiasi trasferimento: “La maggior parte dei tornei europei continua, il mercato si aprirà a settembre, quindi non c’è fretta. – spiega il procuratore Mátyás Esterházy -. Sebbene sia nell’interesse di tutte le parti risolvere la questione il prima possibile, non vogliamo affrettare nulla, vogliamo prendere la decisione migliore. L’obiettivo è raggiungere il posto migliore per la sua carriera”. INTANTO CELLINO PARLA DELLA CESSIONE DI TONALI, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓