Calciomercato Milan – Cellino: “Tonali sarà ceduto, gliel’ho promesso”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Un verdetto inequivocabile: il Brescia è aritmeticamente in Serie B. Inevitabile che i giocatori migliori prenderanno altre strade, compreso Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 piace moltissimo al Milan in vista della prossima stagione. Il presidente Cellino fornisce un assist ai rossoneri con queste dichiarazioni rilasciate a ‘Il Corriere di Brescia’: “A Sandro ho fatto una promessa e intendo mantenerla: è un impegno preso con il ragazzo, non posso penalizzarlo. Ha tirato la carretta per due anni, aveva dei problemi muscolari prima del lockdown, Quando abbiamo ripreso c’era troppa pressione sulle sue spalle. Gli altri restano: mi dispiace, ma io non vendo nessuno”.

