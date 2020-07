Calciomercato Milan – Ibrahimovic aspetta Gazidis: le condizioni dello svedese

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’edizione odierna di ‘Tuttosport’, in edicola, ha messo il punto sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Oggi il Milan affronta l’Atalanta, la stessa squadra che un girone fa rappresentò la svolta per il ritorno dello svedese in rossonero. Dopo la sonora sconfitta per 5-0, Zvonimir Boban e Paolo Maldini ebbero il via libera per richiamare Ibra in Italia, considerato l’unico giocatore in grado di dare una scossa immediata ad una squadra senza mordente. I due dirigenti hanno avuto ragione: sembra passata una vita da quel giorno, oggi il Milan è una delle squadre più in forma del campionato.

Sembrava quasi fatta per l’arrivo di Ralf Rangnick al Milan, ma alla fine del match contro il Sassuolo è arrivato l’inaspettato rinnovo per Stefano Pioli. Una situazione che può propiziare la permanenza di Ibra in rossonero. Il numero 21 si aspetta un ruolo centrale dal punto di vista tecnico ma anche dell’ingaggio: la richiesta si aggira sui 6 milioni per la prossima stagione, uno stipendio da top player nonostante i suoi quasi 39 anni. Le sue dichiarazioni post Sassuolo hanno fatto intuire che nessuno della dirigenza si è fatto sentire in merito.

Lo svedese aspetta la chiamata di Ivan Gazidis, dunque. Qualora questa non dovesse arrivare il ritorno in Svezia nell’Hammarby sarebbe la soluzione più probabile. E cosa farà il Milan in caso di mancato rinnovo di Ibra? Attenzione al nome di Gianluca Scamacca, profilo giovane che rientra perfettamente nei parametri del nuovo Milan. Non mancano però ‘le vecchie volpi’, con Mario Mandzukic e Olivier Giroud visionati con grande attenzione.

