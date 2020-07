Diffidati Milan – Ecco chi rischia di saltare Sampdoria-Milan di mercoledì

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa sera, alle ore 21:45, si disputerà a ‘San Siro‘ la sfida Milan-Atalanta, match valido per la 36^ giornata del massimo campionato.

Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, oltre a dover fare i conti con i tanti infortunati, dovrà anche rinunciare per la partita contro gli orobici di Gian Piero Gasperini a Theo Hernández ed Ismaël Bennacer, entrambi squalificati per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A.

Ma anche in vista della prossima gara di campionato del Diavolo, ovvero Sampdoria-Milan, in programma mercoledì 29 luglio, ore 19:30, a ‘Marassi‘, Pioli non potrà dormire sonni tranquilli. Sono ben cinque, infatti, i diffidati del Milan per la prossima trasferta a Genova in casa dei blucerchiati di Claudio Ranieri.

Se è vero che due di loro, Mateo Musacchio ed Alessio Romagnoli, hanno chiuso anticipatamente la loro stagione a causa degli infortuni, è altrettanto vero che pende il rischio squalifica ancora sulle teste di Simon Kjaer, Diego Laxalt ed Ante Rebić, miglior marcatore stagionale dei rossoneri con 12 gol nel 2020. CONSULTA QUI LA TABELLA COMPLETA DI INFORTUNATI, SQUALIFICATI E DIFFIDATI DELL’INTERO TORNEO DI SERIE A >>>

