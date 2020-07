Giudice Sportivo Serie A – Milan-Atalanta, squalificati Theo e Bennacer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Giudice Sportivo di Serie A ha emesso un comunicato ufficiale in merito alla situazione disciplinare delle partite della 35^ giornata di campionato che si sono giocate nella giornata di ieri, tra cui anche Sassuolo-Milan, terminata 1-2 per i ragazzi di Stefano Pioli grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimović.

Le ammonizioni inflitte dall’arbitro Luca Pairetto di Torino ai danni di Theo Hernández (38′) e Ismaël Bennacer (61′) costano caro: salteranno, come previsto, per squalifica, Milan-Atalanta, gara in programma venerdì sera, ore 21:45, a ‘San Siro‘. Diego Laxalt, invece, ammonito nel finale di gara, con il cartellino giallo rimediato entra in diffida. LEGGI QUI LE PAROLE DI GIGIO DONNARUMMA SULLE SUE 200 GARE IN ROSSONERO >>>

