Risultati Serie A – Sassuolo-Milan 1-2: tabellino e marcatori

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – È da poco terminato, al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia, il match Sassuolo-Milan. La gara è stata vinta per 1-2 dai rossoneri di Stefano Pioli che, a sorpresa, dopo il fallimento della trattativa per Ralf Rangnick, rimarrà il tecnico del Diavolo anche nella prossima stagione ed in quelle a seguire.

La partita è stata tutta nel segno di Hakan Çalhanoglu e di Zlatan Ibrahimović. Due assist del turco, al 19′ ed al 47′ del primo tempo, due gol dello svedese. Il primo di testa, il secondo superando in dribbling Andrea Consigli. Nel mezzo, un calcio di rigore segnato da Francesco ‘Ciccio’ Caputo, concesso per un fallo di mano in area di rigore dello stesso Çalhanoglu.

Nella ripresa, con il Sassuolo in 10 contro 11 per l’espulsione di Mehdi Bourabia per doppia ammonizione, il Milan ha gestito bene le forze e vinto senza rischiare praticamente nulla. Questo il tabellino del match del ‘Mapei Stadium‘.

SASSUOLO-MILAN 1-2

Marcatori: 19′ Ibrahimović (M), 42′ rig. Caputo (S), 47′ p.t. Ibrahimović (M)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (46′ Kyriakopoulos), Marlon, Peluso, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Haraslin (46′ Boga, 68′ Djuričić), Raspadori (46′ Magnanelli); Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Toljan, Ghion, Magnani, Piccinini, H. Traoré, Manzari. Allenatore: De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti (11′ Calabria), Kjaer, Romagnoli (32′ Gabbia), Theo Hernández (46′ Laxalt); Kessié, Bennacer (79′ Biglia); Saelemaekers, Çalhanoglu (79′ Bonaventura), Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Brescianini, Krunić, Paquetá, Colombo, R. Leão. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Pairetto di Torino.

Ammoniti: 22′ Bourabia (S), 34′ Locatelli (S), 38′ Theo Hernández (M), 61′ Bennacer (M),

Espulsi: 52′ p.t. Bourabia (S) per doppia ammonizione.

Note: all’11’ Conti (M) costretto ad uscire per un infortunio; al 32′ Romagnoli (M) costretto ad uscire per un infortunio; al 68′ Boga (S) costretto ad uscire per un infortunio;

