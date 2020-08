Calciomercato Milan – Si lavora al rinnovo di Calhanoglu fino al 2025

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – In casa Milan al momento le priorità sono altre come, ad esempio, quella del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, la cui intesa con Mino Raiola è davvero vicinissima ad essere ufficializzata. Una volta raggiunto l’accordo totale tra le parti, il club rossonero rivolgerà i propri pensieri anche a Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, entrambi in scadenza nel 2021.

Per quanto riguarda il portiere classe 1999 l’intesa di massima sull’ingaggio è stata raggiunta, ma Mino Raiola vorrebbe aspettare il termine della sessione di mercato per ufficializzare l’accordo. Inoltre, resta ancora aperta la questione clausola rescissoria. Il procuratore italo-olandese vorrebbe inserirla ad una quotazione più bassa di 50 milioni, cosa che il Milan vuole assolutamente evitare. Si tratterà ad oltranza.

Per quel che concerne il centrocampista turco, invece, il Milan ha da settimane avviato i contatti con Gordon Stipic, agente del numero 10 rossonero. Hakan anche in una recente intervista ha dato priorità assoluta al Milan e ha intenzione di prolungare coi rossoneri. La richiesta è quella di un contratto fino al 2025 e un aumento di stipendio che potrebbe arrivare a 3 milioni più bonus (3,2-3,5). Del resto Calha se l’è meritato sul campo in questa seconda parte di stagione, dimostrando che se schierato nel suo ruolo (trequartista ndr) diventa un giocatore di assoluto livello.

CHIESA IN ROSSONERO? ECCO LE CARTE CHE SI PUO’ GIOCARE IL MILAN>>

TUTTE LE NEWS DI MERCATO IN CASA ROSSONERA>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓