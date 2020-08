Calciomercato Milan – Per Chiesa i rossoneri si giocano la carta Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Quella contro la SPAL dello scorso weekend potrebbe essere stata seriamente l’ultima gara di Federico Chiesa con la maglia della Fiorentina. Anche nei momenti immediatamente successivi al triplice fischio, il patron della Viola Rocco Commisso ha aperto ad una eventuale cessione qualora dovesse arrivare un’offerta congrua al suo valore. In Italia non mancano gli estimatori, Inter e Juventus da tempo hanno messo gli occhi su di lui, ma anche il Milan pare interessato all’affare.

A riferirlo è questa mattina il Corriere Fiorentino che spiega che in pole resta sempre il club bianconero di Agnelli, seguito dall’Inter, ma ora si registra anche l’interesse dei rossoneri del suo ex tecnico Stefano Pioli, il quale vorrebbe allenarlo nuovamente. All’estero, poi, Chiesa piace molto al Manchester United ma in vista dell’Europeo potrebbe optare per rimanere in Italia.

Tornando all’interesse del Milan, il club di via Aldo Rossi non può offrire, come invece possono fare la Juventus e l’Inter, la vetrina della Champions League, ma ha comunque una carta importante da giocarsi: la permanenza di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese può esercitare infatti grande fascino per cui l’ipotesi milanista non va scartata a priori. Come è già successo a tanti giocatori dell’attuale rosa del Diavolo, anche Chiesa potrebbe crescere parecchio con un campione e un leader come l’ex PSG al suo fianco.

Risulta però quanto meno difficile che il Milan possa investire 60-70 milioni, questa la richiesta della Fiorentina, per un singolo calciatore. L’idea è suggestiva ma nei fatti forse poco concretizzabile.

