Rinnovo Ibrahimovic: il Milan attende Raiola, in settimana si chiude?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – In poche settimane le priorità della società rossonera si sono ribaltate. Prima – e le dichiarazioni di Paolo Maldini di fine giugno lo testimoniano – la necessità primaria del club era quella di rinnovare Gigio Donnarumma, mentre per Zlatan Ibrahimovic, con l’arrivo ormai scontato di Ralf Rangnick, il destino era ormai segnato.

Poi lo scenario si è incredibilmente rovesciato e di punto in bianco sia Maldini che l’attaccante svedese sono tornati ad essere prepotentemente al centro del progetto. Ora il rinnovo dell’attaccante di Malmoe è tornato ad essere il primo faldone da sfogliare negli uffici di Casa Milan. La dirigenza rossonera è pronta a chiudere per il rinnovo – con ogni probabilità annuale – e aspetta un segnale da Montecarlo, dove si trova Mino Raiola e dove Ibra è volato al termine del campionato.

La base dell’accordo economico dovrebbe aggirarsi intorno ai 4,5-5 milioni di base fissa più importanti bonus legati agli obiettivi personali e della squadra che, se raggiunti, gli permetterebbero di superare i 6 milioni richiesti dall’entourage dello svedese. Ibra vuole restare. Sa che in questo Milan si diverte e ha dimostrato di essere ancora in grado di fare la differenza. Lo stesso club rossonero non ha intenzione di contare il centesimo e se dovrà fare un sacrificio economico per lui lo farà.

Si parla di un possibile bonus di 500 mila euro in caso di arrivo in Champions League, esattamente come il contratto di Pioli. E se non è uno stimolo questo..

