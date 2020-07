Calciomercato Milan – Freund (DS Salisburgo): “Vogliamo tenere Szoboszlai”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante il Milan abbia rinunciato al progetto di Ralf Rangnick, e confermato in panchina Stefano Pioli con Paolo Maldini in dirigenza, non ha abbandonato la pista che porta a Dominik Szoboszlai, classe 2000, centrocampista ungherese del RB Salisburgo che tanto piaceva a Rangnick, ma che il Diavolo già seguiva dalla scorsa stagione.

Oggi, però, ha parlato, ai microfoni della ‘Kronen Zeitung‘, il direttore sportivo del club austriaco di proprietà del gruppo ‘Red Bull‘, Christoph Freund, che, a proposito di Szoboszlai, ha detto: “Molti sono interessati a Szoboszlai, ma il nostro obiettivo è che rimanga. Con Patson Daka e Joseph Mwepu, il nostro piano è quello di tenerlo. Il nostro desiderio è di avere solo una sola uscita, cioè Hwang Hee-chan“. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓