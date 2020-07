Calciomercato Milan – Diavolo ancora in corsa per Szoboszlai | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante, alla fine, non si sia più concretizzata la pista Ralf Rangnick per il Milan, il centrocampista Dominik Szoboszlai, classe 2000, talento ungherese di proprietà del RB Salisburgo, potrebbe arrivare lo stesso al Milan in questa sessione estiva di calciomercato.

Il Diavolo, infatti, non seguiva Szoboszlai per indicazione di Rangnick, ma da molto prima, poiché il calciatore era stato indicato al club di Via Aldo Rossi dall’ormai ex Chief Football Officer rossonero, Zvonimir Boban. Non è escluso, quindi, che il Milan, il quale aveva già avuto approfonditi contatti con l’entourage di Szoboszlai, punti lo stesso sul giocatore.

Reduce da una stagione spettacolare, con 12 gol e 18 assist in 40 gare tra Bundesliga austriaca, Champions League, Europa League e coppe nazionali, Szoboszlai, sotto contratto con il club di proprietà della ‘Red Bull‘ fino al 30 giugno 2022, può essere acquistato per 24 milioni di euro, il valore della sua clausola rescissoria.

In Italia, però, non c’è soltanto il Milan sul giocatore: Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, continua a seguirlo e potrebbe regalarlo a Simone Inzaghi quale primo rinforzo dei biancocelesti per la Champions League 2020-2021. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

