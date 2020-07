Calciomercato Milan – Ibrahimovic verso il rinnovo: giocherà fino a 40 anni

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dalle pagine della Gazzetta dello Sport importanti novità circa il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese e il Milan hanno deciso di continuare insieme questo bellissimo percorso cominciato a gennaio col ritorno di Zlatan in rossonero dopo due stagioni oltreoceano con la maglia dei Galaxy.

Come scrive la rosea, i contatti tra Massara e Maldini con Mino Raiola, agente dell’attaccante scandinavo, sono frequenti e nelle ultime ore sembra si sia trovata anche l’intesa economica. Ibra che partiva da una richiesta di 6 milioni annuali alla fine farà un piccolo sconto alla società. Il nuovo contratto che, a sorpresa, potrebbe essere biennale, sarà di 5 milioni a stagione più alcuni bonus legati ai gol e ai risultati ottenuti dalla squadra sul campo.

Inoltre, c’è la possibilità che a Ibra venga proposta anche una futura carriera da dirigente, una volta che deciderà di appendere gli scarpini al chiodo. Lo svedese, in doppia cifra da 18 stagioni consecutive, ha raggiunto le 10 reti tra campionato e Coppa Italia grazie alla doppietta siglata contro la Sampdoria. Ma contro il Cagliari non ha intenzione di fermarsi. Lo svedese è in forma e con lui sono cresciuti quasi tutti: da Leao a Rebic, passando per Calhanoglu e Kessie. Certo i meriti non sono solo dello svedese, ma la sua presenza è stata assolutamente fondamentale.

