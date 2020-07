Milan, Ibrahimovic in doppia cifra per la 18^ stagione consecutiva

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Con le reti segnate ieri sera a Marassi, Zlatan Ibrahimovic è arrivato in doppia cifra per la 18^ stagione consecutiva. Lo svedese infatti è arrivato a 10 reti anche in questa annata coi rossoneri, nonostante abbia firmato solo a gennaio. Nove gol in campionato e uno in Coppa Italia contro il Torino. Ibra va così in doppia cifra dalla stagione 2002-03: veramente eterno!

