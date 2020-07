Sampdoria-Milan, Ibrahimovic: “Sono come Benjamin Button. Su Pioli …”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Sampdoria-Milan, match disputatosi a ‘Marassi‘ e valido per la 37^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Ibrahimovic:

Sul gol più veloce in Serie A con il Milan: “Quando fai gol è sempre positivo, così aiuto la squadra. Speriamo che posso continuare così, ho forza di fare gol. Mi dicono che sono vecchio ma mi sto solo riscaldando (ride, n.d.r.)”.

Sull’attacco rossonero: “Secondo me tutti hanno un’altra mentalità davanti la porta, più concreta e aggressiva. Quando arriva l’occasione si ammazza la situazione con il gol, l’ho detto appena arrivato. So che tante occasioni non arrivano, quando si presentano devi sfruttarle”.

Sull’invecchiamento buono come il vino: “Come Benjamin Button, sono sempre stato giovane, mai vecchio (ride, n.d.r.)”.

Su Stefano Pioli: “Solo cose positive, sono contento per lui perché ha fatto un gran lavoro. Ha lavorato sotto il fuoco senza sapere il futuro, ha fatto un gran lavoro. Il rinnovo è meritato. Quando si lavora forte ti ritorna sempre qualcosa, sono contento per lui. Ha meritato, non era una situazione facile. La squadra crede tanto in lui e lo rispetto, aspetta solo di vedere la squadra che si deve seguire”.

