Calciomercato Milan – Maldini, pronto un colpo a zero per la difesa | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: colpo a costo zero?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Colpo a costo zero per il Milan? Nelle ultime ore sembra prendere quota un nome molto interessante. Ci riferiamo a Nikola Maksimovic, difensore centrale del Napoli.

Maksimovic, infatti, al momento non è un titolare della squadra di Gattuso, considerando che le prime due scelte sono Manolas e Koulibaly e soprattutto ha un contratto in scadenza nel 2021. Il Napoli sta provando a prolungare il contratto del serbo, ma la sensazione è che possa esserci un addio a fine stagione. A gennaio, invece, è più complicato, visto che, secondo quanto riportato da SportMediaset, De Laurentiis chiede ben 18 milioni di euro per lasciarlo partire. Il presidente dei partenopei, si sa, è un osso duro, e dunque sarà difficile smuoverlo da questa posizione.

Maksimovic tra l’altro ha come agente Fali Ramadani. Come noto, nel corso dell’estate ci sono stati diversi incontri tra il procuratore e la dirigenza rossonera, e dunque non è escluso che si sia parlato anche del difensore, che potrebbe rimanere in un big club della Serie A dopo dopo il Napoli. A costo zero e con un ingaggio alla portata (2.5 milioni), Maksimovic rappresenta la classica occasione di mercato da sfruttare.

Con Musacchio in scadenza nel 2021, e con Leo Duarte che potrebbe essere ceduto, il difensore serbo sarebbe molto utile alla causa rossonera. Tra l’altro conosce perfettamente i meccanismi della difesa a quattro, essendosi allenato con Gattuso, e dunque nel Milan di Pioli non avrebbe problemi ad alternarsi con Simon Kjaer e Alessio Romagnoli.

Da segnalare, sempre secondo quanto riportato da SportMediaset, anche l'interesse da parte dell'Inter, che cerca un difensore affidabile a prezzi contenuti. Staremo a vedere, ma potrebbe scatenarsi un nuovo derby di mercato dopo quello per Sandro Tonali. Maldini e Massara ci pensano.