Calciomercato Milan – Addio Calhanoglu? Tutto su Diaz e Szoboszlai

Calciomercato Milan: addio a Calhanoglu?

MERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul futuro di Hakan Calhanoglu. Sono in corso con il Milan le trattative per il rinnovo, ma al momento c’è distanza tra l’offerta rossonera e la richiesta del turco. Maldini e Massara non escludono un addio, anche perchè i 7 milioni richiesti sono al di fuori dei parametri del club.

Difficile pensare una cessione immediata già a gennaio, mentre per giugno il Milan dovrebbe trovare un sostituto all’altezza. Due i nomi, uno dei quali è già in casa: Brahim Diaz e Dominik Szoboszlai. Entrambi i giocatori rispecchiano perfettamente i parametri tecnico-economici della proprietà. Giovani di talento ma che hanno accumulato già una discreta esperienza.

Il quotidiano torinese ha riportato le parole che Brahim Diaz ha rilasciato qualche giorno fa a Movistar: “Adesso ho minuti in campo. A Madrid sono stato molto bene, ma ora sto dando il meglio del mio calcio, mostrando quello che posso dare. Qui è molto più facile, perché amo il calcio”. Dichiarazione importante che apre ad un ulteriore dialogo tra il Milan e il Real Madrid. Al momento non c’è niente di certo, ma la volontà del giocatore ovviamente farà la differenza, nel caso in cui Brahim Diaz premesse per rimanere in Italia.

Il sogno però è Dominik Szoboszlai, L'unghese sta incantando l'Europa e dunque è chiaro che la concorrenza aumenti sempre di più. I media tedeschi danno per scontato il suo trasferimento al Lipsia, club gemello della Red Bull. Il quotidiano spagnolo AS sottolinea l'interesse del Real Madrid. Il portale todofichajes.com scrive di un accordo raggiunto con il Milan. Insomma, la partita è tutta la giocare, ma chissà che non possa anche scatenarsi un effetto domino con Brahim Diaz a titolo definitivo in rossonero e Szoboszlai al Real Madrid. Staremo a vedere.