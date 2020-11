Calciomercato Milan – Calhanoglu a zero: la Juventus sfida l’Inter | News

Calciomercato: Juve e Inter su Calhanoglu del Milan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Milan, Juve e Inter come ai vecchi tempi. La sfida, tuttavia, non sarebbe sul campo, ma sul terreno del calciomercato. Tutto merito di Hakan Calhanoglu e del suo intraprendente procuratore Gordon Stipic, che fatica a trovare un accordo per il rinnovo del suo assistito coi rossoneri. Secondo le ultime notizie, l’entourage del numero 10 turco avrebbe sparato alto, chiedendo tra i 5 e i 7 milioni al club di via Aldo Rossi per prolungare il suo contratto in scadenza nel 2021.

Il Milan, ovviamente, a queste condizioni non ci sta, tanto che si starebbe già guardando intorno per cercare delle possibili alternative per il futuro: da De Paul dell’Udinese a Szoboszlai del Salisburgo, passando per un riscatto di Brahim Diaz dal Real Madrid. Quello che però né il Milan né tantomeno i suoi tifosi si augurano è che il trequartista turco possa finire in mano dei cugini interisti oppure dei rivali storici della Juventus.

Secondo Tuttosport, in edicola questa mattina, infatti, sia il club nerazzurro – che a gennaio potrebbe “liberarsi” di Eriksen (piace al PSG) – che quello di Torino potrebbero sfidarsi per riuscire a convincere il calciatore ex Bayer Leverkusen a firmare per loro. Un duello che potrebbe cominciare già in queste settimane e magari concretizzarsi a gennaio, col Milan che incasserebbe un piccolo compenso economico pur di non perderlo a zero. Ipotesi, tuttavia, remota, perché il Milan vuole il posto Champions e a gennaio cercherà di rafforzare la squadra e non di indebolirla.

Il quotidiano piemontese riporta come secondo fonti turche la Juventus sia in vantaggio per assicurarsi Calhanoglu. Paratici è da tempo al lavoro e i parametri zeri negli ultimi anni sono diventati la sua specialità. Non che Marotta non se ne intenda: insieme alla Juve portarono Andrea Pirlo nel 2011 in bianconero proprio dal Milan. Ma la Juve poi si assicurò anche altri giocatori top come Pogba, Coman, Dani Alves, Emre Can, fino ad arrivare agli ultimi Rabiot e Ramsey. Insomma, Calhanoglu potrebbe essere solo l’ultimo di una lunga lista.

Nel caso dovesse finire in bianconero, Tuttosport riporta come la Juventus possa offrire a gennaio una possibile contropartita che porta il nome di Federico Bernardeschi, uscito dai radar del tecnico Pirlo. Coetaneo di Calhanoglu, Bernardeschi è l’indiziato numero uno a percorrere il percorso inverso andando a sostituire il turco in rossonero. A quel punto, però, bisognerebbe cercare una quadra dal punto di vista economico, visto che l’ex Fiorentina ha un contratto in scadenza nel 2022.

