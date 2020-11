Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (15/11/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, domenica 15 novembre de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la vittoria di Jannik Sinner all’ATP di Sofia e la gara di questa sera tra Italia e Polonia che si disputerà a Reggio Emilia: in palio il possibile passaggio del turno in Nations League. In casa Milan, occhio a Calhanoglu: secondo Tuttosport, Inter e Juventus sono pronte allo sgambetto ai rossoneri.

