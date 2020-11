Calciomercato Milan – Brahim Diaz, accordo con il Real Madrid? La formula

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Brahim Diaz

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Mancano ancora diversi mesi al termine della stagione, ma tiene banco in casa rossonera il futuro di Brahim Diaz. Lo spagnolo, arrivato in prestito dal Real Madrid, ha avuto un buon impatto con la maglia del Milan, avendo realizzato 3 gol e un assist in 540 minuti giocati.

Negli ultimi giorni si parla di un possibile ritorno al Real Madrid dello spagnolo, ma il futuro di Brahim Diaz non è poi così scontato. Secondo quanto scrive calciomercato.com, nei prossimi giorni ci sarà con ogni probabilità un incontro tra il Milan e gli spagnoli per discutere del futuro del fantasista.

L’idea di Paolo Maldini e Frederic Massara è quella di prolungare un prestito per un’altra stagione, ma inserendo questa volta un diritto di riscatto e contro riscatto a favore del Real Madrid. Questa potrebbe essere la soluzione giusta per il giocatore, che si trova bene al Milan ma che allo stesso tempo ha il sogno di ritornare a giocare al Santiago Bernabeu da protagonista.

Il prezzo del riscatto sarebbe fissato intorno ad una cifra pari a 25 milioni di euro. Cifra consona per il valore di Brahim Diaz, che il Real Madrid ha pagato 17 milioni di euro dal Manchester City di Guardiola. Vedremo cosa succederà, ma al momento lo spagnolo pensa al presente e alla stagione con il Milan. L'inizio in rossonero è stato positivo, ma l'obiettivo di Brahim Diaz è di conquistare ulteriormente Stefano Pioli e di giocare con più continuità. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere.