Calciomercato Milan – Eriksen, Psg in pole: pressing di Leonardo / News

Calciomercato Milan, Leonardo su Eriksen

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Viste le difficoltà sul rinnovo di Hakan Calhanoglu, si sono rincorse diverse voci che volevano un interesse del Milan nei confronti di Christian Eriksen. Il danese, arrivato all’Inter lo scorso gennaio, non si è mai adattato alle richieste di Antonio Conte e potrebbe lasciare i nerazzurri ad un solo anno dal suo approdo. Non solo i rossoneri dunque su un giocatore dal talento indiscusso. Secondo quanto riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, il Psg di Leonardo non solo sarebbe fortemente interessato al trequartista, ma sarebbe addirittura in pole per acquistarlo. Il club francese starebbe prendendo in considerazione di uno scambio con Leandro Paredes, centrocampista argentino classe 1994. Altri due obiettivi per il Milan in caso di addio di Calhanoglu. VAI ALLA NOTIZIA >>>