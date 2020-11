Calciomercato Milan – Calhanoglu addio? Tutte le alternative / News

ULTIME CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Si avvicina il mercato di gennaio e il Milan dovrà ovviamente muoversi anche in base a ciò che succederà con i giocatori che sono in scadenza. In caso di rinnovi, i rossoneri interverranno per migliorare la rosa e allungarla, altrimenti dovranno agire per sostituire i partenti. Il vero problema è legato ad Hakan Calhanoglu. Il turco classe 1994 non sembra vicino al rinnovo e dunque il Milan sta iniziando seriamente a guardarsi intorno per cercare sostituti. Quattro i nomi più caldi. Ecco quali sono.

Il primo è Christian Eriksen, opzione a “chilometro zero”. Il danese è dalla parte opposta del Naviglio ed è ormai un separato in casa. Sarà addio tra l’Inter e il classe 1992, probabilmente già a gennaio. L’ipotesi di uno scambio proprio con Calhanoglu non è da escludere. Il turco gradirebbe e Antonio Conte pure. Solo che il Milan dovrebbe sborsare anche 20 milioni per aggiudicarselo, visto che il turco sarebbe poi libero a zero. Il problema è l’ingaggio di Eriksen, troppo alto.

Poi c’è ovviamente Dominik Szoboszlai, che è forse la prima scelta. L’ungherese classe 2000 sarebbe perfetto: giovanissimo, a prezzi non troppo alti e dalla qualità enorme. Ha un clausola rescissoria da 25 milioni e il RB Salisburgo ha già fatto capire che cambierà aria a gennaio. Dunque se si vuole puntare a prenderlo bisognerà farlo subito. I contatti sono stati avviati da tempo, ma ovviamente c’è grande concorrenza per uno dei talenti più grandi d’Europa.

Terza ipotesi è Isco. Secondo voci spagnole sarebbe stato concreto l’inserimento del Milan per il classe 1992. I rossoneri vogliono approfittare della volontà di Isco di cambiare aria per prenderlo a prezzi vantaggiosi, ma difficilmente lo spagnolo verrà valutato meno di 20 milioni dal Real Madrid. Cifra comunque alla portata.

L’ultima soluzione è “interna”. Ovvero investire tutto su Brahim. Lo spagnolo sta convincendo tutti a Milanello e il Milan, che già voleva riscattarlo, potrebbe accelerare. Il problema è che il Real non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare a titolo definitivo, per nessuna cifra. L’unica soluzione sarebbe pagare i 750 milioni di clausola rescissoria, ma forse è un po’ troppo…

Ovviamente arriverà solo uno di questi nomi, ma Paolo Maldini ha la situazione sotto controllo. Un quadro completo, da cui poter scegliere con calma, valutando tutti i fattori. Non sono poi da escludere, come sempre, colpi di scena e occasioni nuove. Di certo il Milan è pronto e sa cosa fare.

