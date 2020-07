Calciomercato Milan – “Calabria dirà addio ai rossoneri e lascia Lucci”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nicolò Schira, giornalista sportivo, ha fornito, attraverso il suo account ufficiale sul popolare social network ‘Twitter‘ gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di Davide Calabria, classe 1996, terzino destro del Milan.

Calabria, infatti, dovrebbe dire addio al Milan, club in cui è nato e cresciuto (piace a Bologna, Fiorentina e Siviglia) e, dalla sua partenza, il club di Via Aldo Rossi ne ricaverà una totale plusvalenza per il suo bilancio. Intanto, il numero 2 rossonero, secondo Schira, avrebbe interrotto la collaborazione con Alessandro Lucci.

Da anni l'agente Lucci curava gli interessi di Calabria.

