Eintracht, Steubing: “Andre Silva? Difficile acquistarlo in questo momento”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Wolfgang Steubing, presidente e del consiglio di sorveglianza dell’Eintracht Francoforte, nell’intervista rilasciata alla Bild ha parlato della possibilità di acquistare Andre Silva a titolo definitivo dal Milan.

"Andre Silva? Tutto ciò che costa denaro ci sta spingendo al limite in questo momento (La società tedesca stra attraversando dei problemi finanziari, ndr). Acquistare André Silva non sarebbe facile. In ogni caso, lo scambio con Ante Rebic deve essere preso in considerazione".