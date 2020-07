Calciomercato Milan – Si lavora all’acquisto di Rebic: le novità

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come si può fare a meno di Ante Rebic? Il croato, dopo un inizio di stagione difficile, sta disputando un 2020 strepitoso, e dunque il Milan vuole tenerselo stretto il più tempo possibile.

Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, Fali Ramadani, agente di Rebic, sarà a Milano domani per parlare con la dirigenza rossonera: l’obiettivo della società è quello di acquistare il croato a titolo definitivo. Ricordiamo che attualmente Rebic è in prestito biennale dall’Entraicht Francoforte. INTANTO IBRAHIMOVIC NON SI ALLENA CON LA SQUADRA, CONTINUA A LEGGERE >>>