Verso Sassuolo-Milan, Ibrahimovic non si allena con la squadra: le ultime

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dubbio Zlatan Ibrahimovic in vista della partita di stasera contro il Sassuolo? Come viene riportato da Sky Sport, lo svedese non si è allenato con la squadra, ma ha svolto un lavoro personalizzato in palestra, non svolgendo dunque la rifinitura insieme ai suoi compagni.

Ibrahimovic in ogni caso sarà convocato, ma Pioli deve decidere se schierarlo o meno dal primo minuto. O sarà titolare, così come è successo contro il Bologna, oppure partirà dalla panchina, con Rebic prima punta e Saelemaekers, Bonaventura e Calhanoglu alle spalle del croato.