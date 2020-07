Rebic e il retroscena su Thiago Alcantara: “Ti ammazzo!”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ante Rebic, calciatore del Milan, nell’intervista rilasciata a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha svelato un piccolo retroscena legato a Thiago Alcantara, centrocampista del Bayern Monaco.

“Due anni fa, prima della finale della Coppa di Germania. Noi dell’Eintracht contro il Bayern, all’Olympiastadion di Berlino. Alla vigilia, ci alleniamo entrambi sul campo della partita – spiega Rebic – .Prima loro, poi noi. Incrociamo quelli del Bayern e sento Thiago Alcantara che dice al mio compagno Kevin-Prince Boateng: “Il prato è perfetto, domani non toccate la palla”. Penso: “Forse domani non vinco, ma ti ammazzo”. Abbiamo vinto 3-1, io ho fatto due gol”. INTANTO PIOLI HA PARLATO IN CONFERENZA STAMPA DI IBRAHIMOVIC, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓