Calciomercato Milan – Cairo: “Rinnovo Belotti? Deve essere motivato”

Calciomercato Milan, occhio a Belotti

Nelle ultime settimane Andrea Belotti, attaccante del Torino, è stato accostato al Milan come possibile post-Ibrahimovic. I rossoneri, durante il mercato Fassone-Mirabelli, lo cercarono con insistenza, ma Urbano Cairo non ne ha voluto sapere di cedere il suo giocatore migliore. Qualche anno dopo, la storia potrebbe ripetersi. Ma il finale potrebbe essere decisamente diverso. Il presidente granata, infatti, non si è mostrato troppo ottimista in ottica rinnovo. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di ‘Calciomercato.it’: “‘E’ con noi dal 2015, abbiamo rinnovato il contratto già una volta. C’è tutta la volontà di rinnovare da parte nostra, facendo delle proposte molte vantaggiose. Chiaro, lui deve essere convinto e spero che lo sia: il rapporto con lui è buonissimo, l’importante è che sia anche lui contento, indipendentemente dagli andamenti. Deve essere contento e motivato, poi noi faremo il nostro dal punto di vista economico senza dubbio”. Mercato Milan – L’attaccante non rinnova, Raiola lo porta in rossonero? VAI ALLA NOTIZIA >>>