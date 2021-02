Mercato Milan – L’attaccante non rinnova, Raiola lo porta in rossonero?

Mercato Milan, occhio alle mosse di Raiola

Dopo la sessione di mercato invernale appena terminata è tempo di tirare le somme. Dal punto di vista del Milan, il voto non può che essere positivo. Dopo la volontà annunciata di sistemare la rosa, i dirigenti rossoneri sono passati dalle parole ai fatti, acquistando un giocatore per reparto. In difesa è arrivato Fikayo Tomori, a centrocampo Soualiho Meite e in attacco Mario Mandzukic. Il loro arrivo regala a Stefano Pioli diverse soluzioni che, sommate al recupero degli infortunati, vorranno dire affrontare le due competizioni nel miglior modo possibile.

Ma quando le occasioni chiamano, non c’è mercato chiuso che tenga. In tal senso, nei giorni scorsi, il direttore sportivo Marc Overmars ha annunciato ufficialmente la separazione, a partire da giugno, con il calciatore Brian Brobbey. Queste le dichiarazioni: “Pensiamo che sia un peccato che se ne vada, abbiamo fatto di tutto per tenerlo più a lungo all’Ajax. Ha scelto di giocare a calcio altrove dopo l’estate. È difficile per me accettare, ma è una sua decisione”. Tutto è pronto, dunque, per la nuova avventura. Toccherà al suo agente cercare di piazzare un giocatore dal futuro radioso.

L’agente del classe 2002 è Mino Raiola, noto osso duro nelle trattative, ma che registra dialoghi con il Milan ormai da anni. Nei prossimi mesi continueranno i contatti con il club rossonero per i rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli. Chissà che il nome del giovane talento non possa spuntare fuori per giugno. Vista la politica della società, il nome di Brobbey potrebbe essere più che appetibile a partire dalla prossima estate. Occhio però ad una concorrenza che si presenterà puntuale, perché è difficile pensare che la strada verso il giocatore possa essere in discesa. C’è una stagione da terminare al meglio in questo momento, ma attenzione ai movimenti previsti nel prossimo mercato.

