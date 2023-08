Calciomercato Milan – Attaccante, Broja possibile soltanto in saldo

Il Milan sta cercando un attaccante in questi ultimi giorni di calciomercato estivo e, attualmente, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, al momento in pole position per il Diavolo ci sarebbe Hugo Ekitike del PSG. Qualora, però, la trattativa per il centravanti francese, classe 2002, dovesse rivelarsi difficile, il Milan guarderebbe in casa Chelsea per l'alternativa.