Lavori in corso a Casa Milan nel penultimo giorno della finestra estiva di calciomercato: Omari Hutchinson sarà l'ultimo colpo o arriverà qualcun altro? Intanto, la dirigenza rossonera sta provando a chiudere le uscite di alcuni esuberi prima che sia troppo tardi. I principali indiziati a lasciare Milano sono Youssouf Fofana, Warren Bondo e Kevin Zeroli, anche se c'è ancora qualche nodo da sciogliere.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Mercato chiuso o ultimo colpo in arrivo? La verità

Nel giorno dell'ufficialità di Hutchinson , i tifosi rossoneri si chiedono:. Secondo quanto riportato dalle principali testate giornalistiche italiane tra cui 'La Gazzetta dello Sport' e 'Sportitalia', il mercato in entrata delsi chiuderebbe con l'acquisto dell'esterno d'attacco inglese. Un barlume di speranza c'è ancora, anche se le probabilità di assistere ad un nuovo colpo si abbassano ad ogni ora che passa.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di PianetaMilan, la dirigenza rossonera continuerà a lavorare fino alle 20:00 di domani sera, martedì 1° settembre, quando le porte del calciomercato chiuderanno definitivamente. A meno di clamorosi ribaltoni, però, in Via Aldo Rossi non dovrebbero arrivare nuovi acquisti.

Calciomercato Milan, Sassuolo su Bondo

Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ilsi sarebbe fatto avanti percentrocampista francese classe 2003 in uscita dal Milan. Resta da capire la formula dell'operazione, ma secondo il giornalista di 'Sky Sport' ci sarebbero buone possibilità che l'operazione vada in porto.

PianetaMilan apprende che, nonostante l'interesse concreto del Sassuolo, Bondo preferirebbe trasferirsi in Ligue 1 o in Premier League. Gli scenari possibili sono tre:

Offerta da Francia o Inghilterra nell'ultimo giorno di mercato

nell'ultimo giorno di mercato Trasferimento al Sassuolo

Fuori rosa almeno fino a gennaio

Fofana vicinissimo all'Olympique Lione

Secondo quanto riportato da, ilavrebbe inviato ale atutti i documenti per completare il trasferimento. La società rossonera ha già accettato la proposta del club francese, ma per chiudere l'operazione manca ancora il

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i due club avrebbero trovato un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Se il Lione dovesse esercitare la clausola per trattenere Fofana, scatterebbe in automatico un contratto valido fino al 30 giugno 2031 già pattuito tra le parti. L'operazione permetterebbe al Milan di liberarsi di un giocatore che non rientra nei piani del tecnico Ruben Amorim, oltre che di uno stipendio lordo di 5,5 milioni di euro a stagione.

Milan, il Padova punta Zeroli

Stando a quanto riferito dasul proprio account X, ilavrebbe chiesto informazioni alper. La società veneta ha proposto al club rossonero un trasferimento in, scrive l'esperto di mercato.

Il Milan considera Zeroli un giocatore in uscita: Amorim non lo ha mai incluso negli allenamenti della prima squadra, escludendolo anche dai convocati per il ritiro estivo che ha preso il via lo scorso 12 luglio. La società rossonera preferirebbe una cessione a titolo definitivo, ma a poche ore dal gong di mercato potrebbe prendere in serie considerazione il prestito proposto dal Padova.