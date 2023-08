Calciomercato Milan – Attaccante, Moncada prepara una bella sorpresa

Il calciomercato estivo chiuderà i battenti venerdì prossimo, 1° settembre e il Milan vuole concludere in grande stile una sessione di trattative che l'ha visto, di fatto, protagonista sin da subito. A giugno con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle United, poi, a luglio, con una serie di acquisti mirati. Ad agosto il Diavolo ha pensato, finora, più che altro a sfoltire: in quest'ultima, abbondante settimana i dirigenti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno in mente di completare degnamente la loro opera.