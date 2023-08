Calciomercato Milan – Attaccante, Ekitike in pole position: le ultime

Il Milan cerca un attaccante in questa fase finale del calciomercato estivo e, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', in pole position ora c'è Hugo Ekitike, classe 2002, approdato al PSG nell'estate 2022. A Parigi, tra Kylian Mbappé, Lionel Messi e Neymar non è riuscito a brillare: appena 4 gol e 4 assist in 32 partite totali. L'anno prima, però, ne aveva segnati 10 con lo Stade de Reims soltanto in campionato ed il Milan lo segue già dall'epoca.