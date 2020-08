Calciomercato Milan – Brahim Díaz: si tratta sulla formula del prestito

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, proseguono i contatti tra Milan e Real Madrid per definire il trasferimento di Brahim Díaz in rossonero.

Brahim Díaz, si tratta sul prestito

Le parti stanno trattando la formula del prestito con cui Brahim Díaz, fantasista spagnolo di origine marocchine, si trasferirà in maglia rossonera.

Ci sarà un diritto di controriscatto?

Il calciatore, classe 1999, ha già detto di sì al Milan. Si attende di capire se la richiesta di prestito con diritto di riscatto del Milan verrà premiata e se, eventualmente, le ‘Merengues‘ inseriranno un eventuale diritto di controriscatto nell’operazione.

