Calciomercato Milan, Brahim Diaz: c’era un budget per comprarlo, ma…

Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero essere alla 'vigilia' di una possibile rivoluzione estiva. Dopo i 5 innesti di gennaio, molti speravano in una sferzata stagionale, ma il Milan ha perso quasi tutti gli obiettivi stagionali in un paio di settimane nefaste. Ed è per questo che molto potrebbe cambiare. Alcuni tifosi, specialmente sui social, stanno rimpiangendo un ex rossonero: Brahim Diaz . Il trequartista ha deciso l'andata del derby di Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid con un grandissimo gol. C'era davvero la possibilità di tenerlo al Milan? La risposta da Gazzetta.it.

Come si legge nel pezzo de la rosea, il Milan non avrebbe molti rimpianti per quanto riguarda l'operazione di calciomercato Brahim Diaz. Il club rossonero lo ha tenuto per tre anni in prestito e nei primi mesi del 2023 avrebbe provato a comprarlo, stanziando più di 20 milioni per una possibile operazione. Non si è fatto nulla perché il Real Madrid lo voleva riportare a casa e così è stato, senza la possibilità di provarci davvero da parte del Milan.