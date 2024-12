Ex Milan, il 2024 di Brahim Diaz: i suoi numeri al Real Madrid

L'arrivo di una superstar come Kylian Mbappé, il talento di Arda Guler, l'apprendistato di Endrick e gli inamovibili Vinicius Jr e Bellingham non gli permettono di brillare, ma Carlo Ancelotti lo ritiene comunque una pedina molto importante della sua rosa. Il suo 2024 non è stato certamente l'anno migliore della sua carriera, ma, a 25 anni, Brahim Diaz ha ancora tutto il tempo per imporsi sul grande palcoscenico, in attesa di un 2025 che possa portare più presenze e gol. LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA Pellegatti: “La società tifa Fonseca. Allegri al Milan? So che…”