Calciomercato Milan – Bonaventura, il Torino insiste: pronta l’offerta

CALCIOMERCATO MILAN – Giacomo Bonaventura, dopo 6 anni di Milan, è pronto a salutare a fine stagione. Il suo contratto in scadenza difficilmente verrà rinnovato, per questo motivo alcune squadre stanno già muovendosi per ingaggiarlo a parametro zero. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile ritorno all’Atalanta ma, secondo quanto riferisce ‘TuttoMercatoWeb’, è il Torino a muovere i passi più decisi nella corsa al classe 1989.

I granata avrebbero avuto dei contatti per il giocatore in cui hanno confermato il forte interesse manifestato in queste settimane. Ma c’è di più: è pronta anche un’offerta ufficiale, che verrà presentata nei prossimi giorni. Intanto un altro giocatore del Milan può lasciare il club: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>