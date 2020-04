Calciomercato Milan – Bonaventura, ritorno all’Atalanta? Ecco la proposta

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Atalanta si è fatta avanti per riportare a Bergamo, Giacomo Bonaventura.

Il centrocampista del Milan, non rinnoverà il proprio contratto con il club di via Aldo Rossi, e quindi, a fine stagione sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Bonaventura per ora nel Milan ha collazionato in totale 171 presenze e 35 gol. Sul giocatore, oltre agli orobici, ci sono anche il Torino di Urbano Cairo e la Lazio di Claudio Lotito.

