ESCLUSIVA – Ringo: “Soffro per Istanbul. Ibrahimovic? Non ci conosciamo”

NEWS MILAN – Abbiamo chiacchierato in esclusiva con Dj Ringo sulla nostra pagina Instagram, chiedendogli qualche curiosità riguardante il mondo del Milan.

Ringo, quali sono le partite del Milan che ricordi con più piacere? “Sicuramente la finale di Coppa Campioni a Barcellona contro la Steaua Bucarest. Poi anche contro il Marsiglia dove si spensero le luci (risata…). Mi ricordo anche nel 2003 dove buttammo fuori sia l’Inter che la Juventus. Poi anche la semifinale a San Siro contro il Manchester United che pioveva a dirotto e finì 3-0. Ho sofferto invece per la finale persa contro il Liverpool a Istanbul, meritavamo di vincere noi 100 volte. Ci rubarono anche un gol regolare di Andriy Shevchenko, mentre loro fecero 3 gol abbastanza causali…però sono cose che capitano”.

Ma è vero che giocavi a calcio nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore? “Si, negli anni ’90. Sono molto amico di Piersilvio Berlusconi, che saluto essendo anche il mio datore di lavoro. Lui a volte non voleva venire a Milano, allora lo raggiungevamo noi li nella villa e facevamo le partite contro le guardie. Giovavamo le ore e mangiavamo la pizza…bei ricordi”.

Sei in contatto con qualcuno dell’attuale rosa del Milan? “Sento per messaggio ogni tanto Alessio Romagnoli, mentre Zlatan Ibrahimovic invece non ho avuto il piacere di conoscerlo“.

