ESCLUSIVA – Ringo: “Gazidis ha rotto l’equilibrio che il Milan aveva trovato”

NEWS MILAN – Dj Ringo, intervenuto in esclusiva in una diretta sulla nostra pagina Instagram ha parlato di Milan a 360 gradi.

Alla domanda ‘come hai visto il Milan quest’anno?’, Ringo ha risposto in questo modo: “Purtroppo il Coronavirus ha rimischiato le carte fermando i giochi. Eravamo sulla strada buona, con Zlatan Ibrahimovic avevamo trovato una quadra, ma le uscite che ha fatto Ivan Gazidis hanno un po’ rovinato tutto. Con che spirito continua ad allenare Stefano Pioli se un dirigente ha già detto che prenderà un altro allenatore? Mi sono informato un po’ su Gazidis ma, non mi sembra che all’Arsenal abbia fatto molto. Gazidis ha mancato di rispetto a Zvonimir Boban e Paolo Maldini andando a decidere su qualcosa che non era di sua competenza. Ha rotto gli equilibri”.

