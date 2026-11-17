Il Milan pensa anche al presenze, senza perdere di vista però il futuro. La dirigenza rossonera continua a monitorare con grande attenzione i vari giovani in giro per l'Europa, ma anche nei campionati meno prestigiosi, con l'obiettivo di anticipare la concorrenza e assicurarsi dei profili molto interessanti in chiave futuro.Questa strategia potrebbe portare in Spagna, precisamente all'Oviedo, dove milita un centrocampista finito nel mirino rossonero.

Milan, occhi su Perez

A parlare dell'interesse rossonero è statonel corso del suo ultimo video pubblicato sul canale YouTube diSecondo quanto riferito dal noto esperto di mercato, i rossoneri avrebbero seguito dal vivo e in più occasionigiovane centrocampista classe 2008

Il nome di Enzo Perez è da tenere sotto controllo in chiave mercato. Il Milan avrebbe effettuato diversi sopralluoghi nelle ultime settimane, tornando recentemente a visionare il calciatore per valutarne da vicino la qualità tecnica. La strada per arrivare al centrocampista però non sarebbe priva di ostacoli.

“Voglio parlare di un ragazzo, centrocampista, che gioca nell’Oviedo. Giovane molto promettente. L’informazione che ho io è che il Milan, in queste settimane o comunque nei mesi scorsi, è andato a vederlo più volte. Anche recentemente è andato a vederlo dal vivo. Il Milan è uno dei club che segue da vicino l’evoluzione di Enzo Perez, centrocampista di 18 anni dell’Oviedo."

Sul giovane talento ci sarebbero anche altri club europei come, ad esempio, Betis e Brentford, società che stanno seguendo con moltissima attenzione l'evoluzione del giovane. Un elemento da tenere in considerazione inoltre, riguarda la posizione del club spagnolo, che vorrebbe trattenere il proprio gioiello ma sarebbe anche consapevole di poter ricevere un'offerta molto importante difficile da non accettare:

"Ha una clausola di rescissione. Ultimamente sta giocando con costanza. Posso dire che oltre al Milan ci sono altri club, tra cui Espanyol, Betis e Brentford. L’Oviedo vorrebbe trattenerlo, ma dipende dall’offerta: il club spagnolo è consapevole che potrebbe concludere l’affare più importante della sua storia. Occhio, è una pista interessante”