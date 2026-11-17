Intervenuto nel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha voluto spendere alcune parole su Bruno Fernandes in chiave Milan
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Il Milan continua a guardare al futuro e, in vista della sessione invernale, la dirigenza rossonera potrebbe valutare diversi profili importanti. Tar i nomi emersi nelle ultime ore c'è anche quello di Bruno Fernandes, centrocampista dello United.
Milan, Moretto su FernandesA svelare alcuni retroscena di mercato è stato il noto esperto Matteo Moretto, intervenuto nel canale YouTube di Fabrizio Romano. Durante la chiacchierata, Moretto ha fatto emergere dettaglio molto importante: l'interesse per il portoghese non avrebbe riguardato soltanto i rossoneri, ma anche la Juventus:
"Non possiamo negare che a Bruno piacerebbe tornare in Italia, e l'idea di farlo con un grande club lo stuzzica parecchio. E' vero, in estate ci sono stati contatti con il Milan, ma anche la Juventus sarebbe stata intenzionata a proseguire una possibile trattativa per il portoghese."
Moretto ha poi ricostruito i movimenti della società, spiegando come la Vecchia Signora avesse manifestato il proprio interesse ancor prima del Milan. Comolli avrebbe voluto avviare dei contatti ulteriori con il portoghese, in modo parallelo a quello per Bernardo Silva.
Comolli infatti, parallelamente a Bernardo Silva avrebbe voluto anche parlare più approfonditamente anche con Bruno, quando la Juve era però ancora in corsa per la Champions, parliamo quindi di campionato in corso. I bianconeri si erano mossi prima dei rossoneri"
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