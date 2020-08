Calciomercato Milan – Bakayoko vuole tornare, ma il Chelsea spara alto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Bakayoko esce allo scoperto. Tuttosport, in edicola questa mattina, ha riportato le dichiarazioni che il centrocampista ha rilasciato a tuttomercatoweb.com: “Tutti sanno che il Milan è nel mio cuore e conservo ottimi ricordi. Al momento sono un giocatore del Chelsea, poi nel calcio si vedrà”. Maldini vorrebbe riprenderlo, ma la trattativa con il Chelsea non è semplice.

Sempre secondo quanto viene riportato dal quotidiano torinese il Chelsea chiede per Bakayoko ben 35 milioni di euro, cioè la stessa cifra del diritto di riscatto della scorsa stagione che il Milan non ha esercitato. Il Diavolo crede che la richiesta sia spropositata, e dunque la dirigenza rossonera non si spingerà oltre i 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’ingaggio, invece, non dovrebbero esserci grossi problemi. Bakayoko, infatti, guadagna 3,5 milioni netti a stagione, e, come noto, sarebbe anche disposto a ridursi lo stipendio pur di tornare a vestire la maglia rossonera. Il centrocampista, nel caso in cui effettivamente tornasse, dovrà chiarire con alcuni senatori dello spogliatoio, visto che alcuni suoi atteggiamenti nel finale della scorsa stagione non sono stati particolarmente apprezzati. In ogni caso questo non rappresenta un grosso problema, e dunque il vero nodo da sciogliere è l’accordo con il Chelsea.

ROBACK LEGATO A IBRAHIMOVIC. LA VERITA’ >>>

CASTING A CENTROCAMPO: ECCO GLI ALTRI NOMI >>>